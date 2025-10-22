Киян очікує найважча зима від початку війни: депутат повідомив про складну ситуацію з опаленням

У Київраді запевняють, що опалювальний сезон у столиці розпочнеться за графіком / © iStock

У Києві опалювальний сезон має розпочатися вчасно відповідно до загальнонаціональних графіків. Таку впевненість висловив депутат Київради від «Слуги народу» Андрій Вітренко, зазначивши, що відповідальні особи запевнили в готовності запустити теплопостачання. Однак він попередив, що на столицю чекає «найважча зима від 2022 року».

Про це Андрій Вітренко повідомив в ефірі каналу «Новини. LIVE».

Ситуація в столиці

Депутат Київради наголосив, що ситуація у столиці «достатньо складна, але контрольована». Водночас він не приховує своїх побоювань щодо майбутнього зимового періоду.

«Я дуже сильно боюся того, що на нас чекає найважча зима від 2022 року», — заявив Андрій Вітренко.

За його словами, ворог підступно змінив стратегію, і зараз основними цілями масових ракетних ударів стала як цивільна, так і енергетична інфраструктура міста.

Енергетики наразі активно відновлюють постачання електрики в тих районах, де інфраструктура була пошкоджена чи зруйнована.

Коли стартує опалювальний сезон

Попри зростання ризиків для енергетичної інфраструктури, які виникли через зміну стратегії ворога, влада столиці має намір вчасно розпочати опалювальний сезон.

Андрій Вітренко повідомив, що час до початку сезону ще є, і він буде використаний для підготовки до зими.

«У нас ще є, слава Богу, час до початку опалювального сезону, і як сьогодні була проведена окрема нарада, як запевнили відповідальні особи, вони встигнуть розпочати опалювальний сезон у місті Київ вчасно, як заплановано відповідно до загальнонаціональних графіків», — підсумував депутат.

Таким чином, у Києві вживають усіх заходів для того, щоб подати тепло до будинків за розкладом попри прогнозовано найважчий опалювальний сезон від початку війни.

