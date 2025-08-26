- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
Киян попередили про небезпечні метеоявища: деталі від синоптиків
На Київщині 26 серпня очікуються грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.
У Київській області у найближчу годину та до кінця дня 26 серпня очікуються грози. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомляє “Український гідрометцентр”.
Згідно з повідомленням, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.
Жителів регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями, а водіїв — дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму на дорогах.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні наприкінці серпня зберігається тепла та переважно суха погода. Країна завершує літо серед найспекотніших регіонів Європи, а короткочасні хвилі прохолоди відступають, даючи змогу літній температурі утримуватися на високому рівні.