ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Киян попередили про небезпечні метеоявища: деталі від синоптиків

На Київщині 26 серпня очікуються грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Гроза

Гроза / © Pixabay

У Київській області у найближчу годину та до кінця дня 26 серпня очікуються грози. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє “Український гідрометцентр”.

Попередження. / © Укргідрометцентр

Попередження. / © Укргідрометцентр

Згідно з повідомленням, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

Жителів регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями, а водіїв — дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму на дорогах.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні наприкінці серпня зберігається тепла та переважно суха погода. Країна завершує літо серед найспекотніших регіонів Європи, а короткочасні хвилі прохолоди відступають, даючи змогу літній температурі утримуватися на високому рівні.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie