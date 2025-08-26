Киян попередили про небезпечні метеоявища: деталі від синоптиків

Гроза / © Pixabay

У Київській області у найближчу годину та до кінця дня 26 серпня очікуються грози. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє “Український гідрометцентр”.

Попередження. / © Укргідрометцентр

Згідно з повідомленням, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

Жителів регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями, а водіїв — дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму на дорогах.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні наприкінці серпня зберігається тепла та переважно суха погода. Країна завершує літо серед найспекотніших регіонів Європи, а короткочасні хвилі прохолоди відступають, даючи змогу літній температурі утримуватися на високому рівні.