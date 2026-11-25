Водопостачання / © iStock

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Киян закликали економити воду через складну ситуацію з критичною інфраструктурою після російських атак. Обладнання міських систем водопостачання працює з підвищеним навантаженням.

Про це повідомили у «Київводоканалі».

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За даними підприємства, через інтенсивні російські обстріли комунальні системи столиці працюють у надзвичайно складних умовах. Щоб зменшити навантаження на обладнання та забезпечити стабільне водопостачання, жителів міста просять ощадливо використовувати воду.

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«Звертаємося до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо», — йдеться у повідомленні.

Окремо у «Київводоканалі» звернулися до промислових підприємств і великих споживачів. Їх просять за можливості скоротити використання води у виробництві та відкласти роботи, які потребують значних її обсягів.

Наразі фахівці підприємства продовжують забезпечувати роботу систем водопостачання та водовідведення.

Про запровадження обмежень або графіків відключення води у «Київводоканалі» не повідомляли.

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Росія атакувала енергетичні об'єкти на Київщині

Нагадаємо, 24 листопада російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі Київської області. За даними Київської ОВА, пошкоджень зазнали об'єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.

На місцях атак працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілів та оцінюють масштаби пошкоджень. Детальнішої інформації про стан постраждалих об'єктів обласна влада не повідомила.

Україна готується до можливих ударів РФ по водоканалах

Нагадаємо, в Україні посилюють підготовку до можливих російських атак на системи водопостачання та водовідведення. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, уряд ухвалив низку рішень, частину яких не розголошують із міркувань безпеки.

Зокрема, місцевій владі та водоканалам доручили розробити графіки регулювання скидів у каналізаційні мережі для промислових підприємств і установ у пікові години. Водночас лікарні та інші критично важливі об'єкти повинні працювати безперебійно.

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Крім того, регіони мають пришвидшити встановлення резервного живлення на ключових об'єктах водопостачання та підготувати плани підвезення питної й технічної води на випадок серйозних руйнувань. Усі області та Київ повинні прозвітувати про готовність до можливих перебоїв. Координацію заходів здійснює Мінінфраструктури.

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