Киянам повертають гроші за невикористані поїздки після скандалу: коли чекати всю суму

Метро Києва

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Кошти за невикористані поїздки у громадському транспорті Києва, придбані за старими тарифами, поступово повертають на транспортні картки у застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Усі гроші мають відобразитися орієнтовно до кінця цього тижня — до 20 вересня.

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Якщо зараз у застосунку видно лише частину суми, користувачам радять зачекати: повернення відбувається поступово, а решта коштів має надійти найближчим часом.

Гроші також можуть повертатися кількома платежами, якщо транспортну картку поповнювали неодноразово. Наприклад, після трьох окремих поповнень суми за них можуть з’явитися на балансі по черзі.

Чому у киян зникли гроші з транспортних карток

Проблеми виникли після переходу Києва на нові тарифи. Із 15 липня вартість поїздки у громадському транспорті зросла з 8 до 30 гривень.

До 14 вересня пасажири ще могли використовувати поїздки, придбані гуртом за старим тарифом у 6,5 гривні. Після цього кошти за невикористані поїздки мали автоматично перейти на «Гаманець» транспортної картки.

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Однак 15 вересня частина киян побачила нульовий баланс замість повернених коштів. У команді «Київ Цифрового» пояснили це технічною несправністю та пообіцяли поступове повернення грошей до кінця тижня.

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