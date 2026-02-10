Кияни зможуть отримати 40 тис. грн і позики на генератори: кому дадуть допомогу

Віталій Кличко

Депутати Київради розглядають рішення про надання одноразової допомоги в розмірі 40 000 грн мешканцям столиці, чиє житло постраждало через аварії на водо- та теплопостачанні, спричинені атаками ворога.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також Київрада планує надати цільові безпроцентні позики для придбання генераторів, щоб забезпечити автономне енергопостачання у багатоповерхівках на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Позики надаватимуться ОСББ, ЖБК, кооперативним будинкам та співвласникам будинків, де не створені ОСББ чи ЖБК, винятково на придбання генераторів, терміном до одного року під 0% річних. Фінансування здійснюватиметься через КП “Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва”.

Будинки без теплопостачання у Києві

За інформацією Кличка, в Києві майже 1 400 житлових будинків залишаються без теплопостачання. Серед них:

Дарницький та Дніпровський райони: понад 1 100 багатоповерхівок залишаються без тепла через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Інші райони міста: понад 200 будинків зазнали аварійних пошкоджень, які наразі усувають комунальні служби та енергетики.

“Більшість багатоповерхівок не мають ресурсів для оперативної закупівлі автономних джерел живлення. Тому ми пропонуємо спрощений та оперативний механізм фінансової підтримки мешканців, щоб забезпечити мінімальний комфорт та безперервне теплопостачання”, — повідомив мер Києва.

Раніше повідомлялось, що на житловому масиві Троєщина повністю відновили теплопостачання після масштабних робіт на об’єктах генерації.

Також нагадаємо, що армія РФ завдала нових ударів по енергосистемі України. Є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, Сумської та Дніпропетровської областей. З’явилася потреба у застосування аварійних відключень.