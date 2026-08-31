Київ і Київщина можуть стати прифронтовими вже у вересні: що це означатиме

Київська область / © instagram.com/libkos

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Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Відповідну постанову уряд розробляє близько двох тижнів.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі «Вечір.LIVE».

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За його словами, роботу над рішенням розпочали після перших російських атак на продовольчі склади українських компаній.

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«Якщо не помиляюся, постанова почала розроблятися ще два тижні тому, коли пішли перші атаки на продовольчі склади наших компаній», — зазначив Горбенко.

Він розповів, що прем’єр-міністр уже проводив зустріч із представниками бізнесу. Серед іншого обговорювали можливість надання підприємствам додаткових приміщень для зберігання від Фонду державного майна, АРМА та інших структур.

Також було створено робочу групу, яка напрацьовує рішення щодо статусу Києва та Київської області, а також додаткових пільг для бізнесу.

За словами нардепа, йдеться, зокрема, про ширші можливості для бронювання працівників та інші механізми, які мають допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу.

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«Я думаю, у вересні ми вже побачимо дійсно такий статус і рішення уряду», — заявив він.

Нагадаємо, напередодні Корецький повідомив, що через нову тактику російських атак і тривалі повітряні тривоги уряд планує змінити підходи до комендантської години, роботи підприємств, транспорту та інфраструктури, щоб знизити негативний вплив на економіку й життя великих міст. Комплексні пропозиції розроблять найближчими днями.

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