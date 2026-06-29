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ТСН у соціальних мережах

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Київ може накрити забруднене повітря з Чорнобильської зони: у чому загроза

До Києва та прилеглих населених пунктів можуть знову дійти шлейфи забрудненого повітря від пожеж у Чорнобильській зоні. 

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Чорнобиль

Чорнобиль / © Getty Images

До Києва можуть знову дійти шлейфи забрудненого повітря від пожеж у Чорнобильській зоні, що виникли внаслідок падіння ворожих БпЛА.

Про це повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

Пожежа у Чорнобильській зоні. / © ДСНС

Пожежа у Чорнобильській зоні. / © ДСНС

"Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

За даними супутникового моніторингу, у повітрі виявили підвищений вміст чадного газу та твердих часток. Такі шлейфи простежувалися на відстані до 170 км від осередків пожеж.

До Києва можуть знову дійти шлейфи забрудненого повітря від пожеж у Чорнобильській зоні. / © ДСНС

До Києва можуть знову дійти шлейфи забрудненого повітря від пожеж у Чорнобильській зоні. / © ДСНС

Станом на 29 червня викиди знову можуть поширюватися у напрямку Києва та прилеглих населених пунктів. Це пов’язано з північним вітром.

Фахівці стежать за ситуацією за допомогою супутникових даних.

Раніше повідомлялось, що російська окупація Чорнобильської зони відчуження у лютому-березні 2022 року змусила диких тварин змінити звичний спосіб життя та стати менш активними. Особливо помітним стало зниження активності ссавців у нічний час. Науковці проаналізували дані фотопасток у Чорнобилі та виявили, що олені, лосі й лисиці кардинально змінили свій спосіб життя під час окупації 2022 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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