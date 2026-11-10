Київ може "розділитися" навпіл через удари по мостах?: у Раді оцінили сценарій

Київ / © Associated Press

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У Києві готуються до сценарію, за якого російські удари можуть серйозно ускладнити сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. У столиці планують звести два тимчасові понтонні мости, однак навіть вони навряд чи зможуть повністю замінити наявні переправи.

Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в інтерв'ю «Телеграфу».

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За його словами, після чергового російського удару по Північному мосту Київ зіткнувся із серйозними заторами. Саме тому влада працює над альтернативними маршрутами, які дозволили б зберегти сполучення між берегами в разі нових пошкоджень.

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Коли в Києві побудують понтонні мости

Наразі заплановано будівництво двох тимчасових переправ через Дніпро. Вони мають стати резервною альтернативою шести столичним мостам.

На проєкт передбачено 2,2 млрд грн: 1,2 млрд грн із державного бюджету та, за інформацією депутата, ще 1 млрд грн від Києва.

Підготовчі роботи з облаштування під'їзних шляхів уже розпочалися. За оцінкою Крейденка, на будівництво понтонних мостів знадобиться приблизно три-чотири місяці.

«Лютий — початок березня. Я вважаю, що це реалістично звести такі понтонні мости і зробити додаткову можливість поєднувати береги», — зазначив нардеп.

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Однак головна проблема — пропускна здатність нових переправ.

Щодня столичними мостами проїжджає приблизно 600 тисяч автомобілів. Перед проєктом поставили завдання забезпечити альтернативний рух хоча б для половини цього потоку — близько 300 тисяч машин.

Втім, сам Крейденко сумнівається, що два понтонні мости зможуть впоратися з таким навантаженням.

«Я сумніваюся, що за допомогою двох мостів можна буде забезпечити 300 тисяч пропускної спроможності. Але як альтернатива і як план "Б", він має існувати, і має будуватися. Адже ми бачимо, що ці удари по мостах вже носять системний характер», — пояснив депутат.

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Чи може Київ фактично розділитися на два береги

Ситуацію ускладнює загроза тривалого знеструмлення метрополітену, який залишається однією з головних транспортних артерій між берегами Дніпра.

Крейденко визнав, що ризики зупинки метро через російські атаки є значними. За його словами, навіть додаткові автобуси та рейси Kyiv City Express навряд чи зможуть перевезти всіх пасажирів, які зазвичай користуються підземкою.

Щоб зменшити навантаження на мости, депутат пропонує організувати автобусні перевезення за човниковим принципом: один автобус доставлятиме людей через міст, а далі пасажири пересідатимуть на інші маршрути.

Також він виступає за окремі смуги для громадського транспорту та екстрених служб, щоб автобуси не стояли в заторах разом із приватними автомобілями.

Серед інших можливих рішень — ширше використання реверсивного руху. Водночас велосипеди й електросамокати, якими кияни вже користуються для перетину мостів, депутат вважає лише тимчасовою альтернативою, особливо напередодні зими.

Окремою загрозою залишається масштабний блекаут, який може зупинити не лише метро, а й трамваї та тролейбуси.

«Чи може на декілька днів Київ повністю зупинитися від того, що щось буде зруйноване і ми не зможемо тролейбуси і трамваї використовувати? Ризик є», — наголосив Крейденко.

На його думку, столична влада має заздалегідь підготувати резервний транспорт, який зможе працювати без електроенергії.

У Києві після ударів по Північному мосту змінили схеми руху

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Північний міст у Києві. За словами президента Володимира Зеленського, по переправі випустили шість балістичних ракет, чотири з яких влучили в об'єкт.

Унаслідок ударів було пошкоджено дорожнє покриття, тролейбусну контактну мережу та лінії електропередавання. Також вибуховою хвилею понівечило п'ять припаркованих поблизу вантажівок. Мер Віталій Кличко повідомив, що рух мостом спочатку повністю перекрили для обстеження пошкоджень.

Від 9 листопада у столиці запровадили резервні схеми сполучення між берегами Дніпра. Зокрема, на Північному мосту передбачили відновлення руху громадського транспорту з лівого берега на правий, а у зворотному напрямку — також легкових автомобілів. Вантажівки скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід.

Крім того, на мосту Патона запроваджують реверсивний рух. Від 7:00 до 10:00 додаткова смуга працюватиме в напрямку правого берега, а від 16:00 до 20:00 — лівого. Водночас на Південному мосту вантажівки, що рухаються з лівого берега на правий, скеровуватимуть через Дарницький міст.

Для регулювання руху та зменшення заторів у Києві також збільшили кількість поліцейських патрулів.

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