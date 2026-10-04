Київ накрили перебої зі світлом: де вже зникла електроенергія

Відключення світла (ілюстративне фото) / © ТСН

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У Києві ввечері почали повідомляти про перебої з електропостачанням у різних районах столиці. У деяких місцях світло зникає повністю, в інших фіксують стрибки напруги.

Про це пишуть у столичних соцмережах.

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Зокрема, перебої з електропостачанням зафіксували у ТРЦ Lavina Mall. Також надходять повідомлення про зникнення світла у Святошинському районі.

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Крім того, користувачі пишуть про стрибки напруги в інших районах Києва, а також у Броварах і населених пунктах поблизу столиці.

Росія знову посилила удари по енергетиці України

Раніше ми писали, що Росія знову перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч проти 30 вересня під атакою опинилися енергооб’єкти одразу в 11 регіонах. Прем’єр-міністр Сергій Корецький тоді заявив, що це була перша настільки масштабна й комбінована атака на енергосистему від завершення минулого опалювального сезону.

Паралельно росіяни розширюють перелік цілей. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, РФ розробила окремий тип ударного дрона для ураження високовольтних ліній електропередачі. Такі ЛЕП є критично важливими для передачі електроенергії між регіонами.

Окремо енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявляв, що російські війська неодноразово атакували Дарницьку ТЕЦ і лінії електропередачі в Києві, намагаючись створити проблеми з електропостачанням лівобережної частини столиці.

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The New York Times також писала, що Україна передала партнерам інформацію про російський план масштабних зимових ударів по енергетиці. Серед потенційних цілей називалися розподільчі вузли поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

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