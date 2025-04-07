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ТСН у соціальних мережах

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Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги, – депутат Вітренко

За три роки повномасштабної війни переплати з міського бюджету на діяльність КЗ "Муніципальна охорона" перевищили 1 мільярд гривень.

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги, – депутат Вітренко

Про це свідчать дані, які опублікував депутат Київради Андрій Вітренко.

За даними аналізу, середня вартість людино-години охоронця «Муніципальна охорона» становить приблизно 182 грн., тоді як ринкові ціни коливаються на рівні 100 грн. У 2024 році на потреби «Муніципальної охорони» місто планувало витратити 741 млн. грн., а в 2025 році передбачено вже 824 млн. грн. грн. Тож майже половина цих сум завищена порівняно з ринковими тарифами, через що Київ втрачає сотні мільйонів гривень щороку.

"Сукупні збитки для киян за останні 3 роки - понад 1 млрд гривень", - пише Вітренко.

Політик пише, що муніципальної охорони потрібен комплексний аудит та розслідування діяльності людей, причетних до організації. Для цього депутат уже ініціював створення тимчасової контрольної комісії Київради.

"Якщо Муніципальній охороні не знайдеться місця в конкурентному середовищі і під контролем закону, то найбільш логічне рішення - закривати, поки цифри зловживань не стали ще астрономічнішими, а порушення - ще абсурднішими" , - резюмує депутат.

Довідка. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, голова фракції ПП "Слуга народу".

Дата публікації
Кількість переглядів
369
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