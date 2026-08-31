Київ під атаками годинами: WSJ пояснив, чого домагається Росія

Наслідки атак на Київщину / © instagram.com/libkos

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Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони під час атак на Київ та інші українські міста, намагаючись виснажити ППО та цивільне населення тривалими ударами.

Про це пише “УНІАН” з посиланням на The Wall Street Journal.

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За даними видання, реактивні «Герані» є вдосконаленою версією «Шахедів» і завдяки значно вищій швидкості створюють серйозніші проблеми для української протиповітряної оборони.

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Останніми днями повітряні тривоги в Києві лунають майже безперервно. У WSJ зазначають, що це вже впливає на повсякденне життя столиці — роботу транспорту, магазинів, ресторанів та бізнесу.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів журналістам, що частка реактивних дронів, які досягають цілей, значно вища, ніж у пропелерних моделей.

За його словами, під час окремих атак до двох третин «Гераней» можуть бути реактивними.

«Зараз тактика Росії полягає в тому, щоб виснажити Україну та українців — насамперед, наш народ», — заявив Ігнат.

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У WSJ зазначають, що після встановлення реактивних двигунів «Герані» фактично наблизилися за можливостями до легких крилатих ракет. Їхня максимальна швидкість може сягати майже 500 км/год.

При цьому Росія продовжує комбінувати такі атаки із застосуванням крилатих та балістичних ракет. Особливо складними для перехоплення залишаються балістичні цілі через обмежену кількість ракет для систем Patriot.

Київ пристосовується до тривалих тривог

Через майже безперервні атаки життя столиці дедалі більше підлаштовується під повітряні тривоги.

За даними WSJ, робота громадського транспорту стала менш передбачуваною, таксі дорожчає через підвищений попит, частину ділових зустрічей переносять у підземні паркінги, а концерти проводять у метро.

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Магазини та ресторани протягом дня можуть неодноразово відкриватися й закриватися через тривоги.

«Стало складно планувати робочий тиждень. Стало абсолютно неможливо щось планувати», — розповіла виданню жителька Києва Мілена Хомченко.

Україні потрібні тисячі перехоплювачів

В Україні вже є дрони, здатні перехоплювати новітні реактивні «Герані», однак їх поки лише кілька сотень, тоді як потрібно тисячі, розповів WSJ представник українського уряду.

«Нам потрібно збільшити швидкість перехоплювачів і висоту, на якій вони можуть працювати», — зазначив директор з розвитку бізнесу української компанії Noctis Олексій Комліченко.

Noctis працює над швидшою версією перехоплювача ZIRKA, а також над його реактивною модифікацією. У компанії сподіваються, що нова версія може надійти на озброєння найближчими тижнями.

Нова техніка терору РФ: останні новини

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги і виснаження населення.

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Відповідну постанову уряд розробляє близько двох тижнів.

Напередодні Корецький повідомив, що через нову тактику російських атак і тривалі повітряні тривоги уряд планує змінити підходи до комендантської години, роботи підприємств, транспорту та інфраструктури, щоб знизити негативний вплив на економіку й життя великих міст. Комплексні пропозиції розроблять найближчими днями.

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