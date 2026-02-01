Київ повертається до погодинних відключень: з котрої години

Енергетика України / © Associated Press

У Києві вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі. З опівночі столиці повертається до режиму тимчасових графіків електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Актуальний графік відключень мешканці столиці можуть перевірити:

у чат-боті ДТЕК,

на офіційному сайті компанії,

у застосунку “Київ Цифровий”.

Також раніше повідомлялось, що у Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад півтори тисячі багатоповерхівок, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України. Водночас частина житлових будинків у Києві досі залишається без опалення.