- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ повертається до погодинних відключень: з котрої години
У столиці стабілізували роботу енергосистеми, однак із опівночі Київ знову переходить на тимчасові погодинні графіки відключень електроенергії.
У Києві вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі. З опівночі столиці повертається до режиму тимчасових графіків електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.
Актуальний графік відключень мешканці столиці можуть перевірити:
у чат-боті ДТЕК,
на офіційному сайті компанії,
у застосунку “Київ Цифровий”.
Також раніше повідомлялось, що у Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад півтори тисячі багатоповерхівок, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України. Водночас частина житлових будинків у Києві досі залишається без опалення.