Київ повертається до погодинних відключень: з котрої години

У столиці стабілізували роботу енергосистеми, однак із опівночі Київ знову переходить на тимчасові погодинні графіки відключень електроенергії.

Енергетика України

Енергетика України / © Associated Press

У Києві вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі. З опівночі столиці повертається до режиму тимчасових графіків електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Актуальний графік відключень мешканці столиці можуть перевірити:

  • у чат-боті ДТЕК,

  • на офіційному сайті компанії,

  • у застосунку “Київ Цифровий”.

Також раніше повідомлялось, що у Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад півтори тисячі багатоповерхівок, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України. Водночас частина житлових будинків у Києві досі залишається без опалення.

