Київський стрілець із дозволом на зброю: що про нього з’ясувала поліція

Стрілянина в Києві

Правоохоронці оприлюднили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві. З’ясувалося, що він тривалий час жив у Росії та легально отримав дозвіл на зброю незадовго до нападу.

Про це заявив глава Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу.

За його словами, 58-річний Дмитро Васильченков народився у Москві, з 1992 року служив в Україні в автомобільних військах, а після виходу на пенсію 2005 року періодично виїжджав до РФ. 2017 року він повернувся та проживав у Бахмуті.

У поліції також перевірили його активність у соцмережах. За словами Вигівського, погляди чоловіка були негативними і не мали чітко вираженої проукраїнської позиції. Сусіди характеризували його як замкнуту людину.

Раніше він уже притягувався до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа завершилася примиренням у суді, що не стало підставою для позбавлення права на зброю.

У грудні 2025 року Васильченков отримав медичну довідку, необхідну для оформлення дозволу, та офіційно його продовжив. Наразі правоохоронці перевіряють медзаклад і обставини видачі документа.

«З огляду на його поведінку під час події, можна говорити про можливі психічні розлади в той момент», — зазначив Вигівський.

Що відомо про стрілянину в Києві

Інцидент стався 18 квітня у Голосіївський район. Чоловік відкрив вогонь, взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті «Велмарт».

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, зловмисника ліквідували бійці спецпідрозділу КОРД під час штурму.

За даними мера Києва Віталій Кличко, внаслідок нападу загинули щонайменше шість людей, ще 14 — отримали поранення.

Зловмисник почав рух із вулиці Деміївської, дорогою застрелив чотирьох людей. П’ятою жертвою став заручник у супермаркеті, шоста — жінка, яка померла у лікарні. Її малолітній син із вогнепальним пораненням перебуває під наглядом медиків.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.