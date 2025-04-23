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ТСН у соціальних мережах

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Листівки з ворожою пропагандою в Києві: поліція перевірила і ось що виявила (фото)

У Києві розганяли фейк про листівки з російською символікою.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поліція

Поліція / © УНІАН

В Києві 23 квітня помітили листівки з символікою російських окупантів і пропагандистськими лозунгами. Фото з’явилися в кількох українських телеграм-каналах.

Про це повідомила Національна поліція.

«Зазначену інформацію зареєстрували й на її перевірку було негайно спрямовано працівників територіальних підрозділів поліції Києва. Відтак, під час ретельного обстеження території районів міста жодної листівки виявлено не було. Окрім того, під час детального аналізу фото можна помітити, що вони зроблені за допомогою фотомонтажу», — йдеться у повідомленні.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Поліція України закликає адміністраторів медіаресурсів утриматися від поширення неперевірених та фейкових повідомлень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія поширює діпфейки про «оточення» українських військових.

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