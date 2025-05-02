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ТСН у соціальних мережах

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Максим Цуцкірідзе: цей серійний вбивця в столиці — перший випадок за 10 років. Більшість вбивств побутові, понад 99% розкриваються одразу

Про це Перший заступник Голови— начальник Головного слідчого управління Національної поліції України повідомив, коментуючи засудження до довічного ув'язнення громадянина Узбекистану, який вбив 11 людей в Україні. Серед жертв серійного вбивці — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність — душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих.

Максим Цуцкірідзе: цей серійний вбивця в столиці — перший випадок за 10 років. Більшість вбивств побутові, понад 99% розкриваються одразу

Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств — перший за десять років і це — велика рідкість. «Переважна кількість розслідуваних слідчими поліції вбивств — побутові: такі, що бувають на слуху дуже рідко, але робота по ним триває щодня і приносить свої результати. Показник розкриття умисних вбивств завжди був стабільно високим, а в 2024 році взагалі побив рекорд за всі роки Незалежності: у 99,1% випадків поліцейські ідентифікували, розшукали та притягнули злочинців до відповідальності» — зазначив він.

За його словами, аналогічна ситуація — з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричиняють смерть потерпілого: в 2024 році слідчі поліції повідомили про підозру зловмисникам у 99,6% з зареєстрованих випадків. Майже стовідсоткове розкриття цих видів злочинів стало можливим, в тому числі, і завдяки новітнім технологіям, які дозволяють встановлювати зловмисників за лічені години.

Так, київського серійника виявили й затримали після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи. Оперативники карного розшуку поліції Києва відстежили шлях пересування зловмисника, встановили його місцезнаходження і впродовж доби затримали неподалік від місця скоєння злочину. Під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства.

Всі ці факти ретельно досліджені, задокументовані та підтверджені слідчими поліції у ході численних допитів, слідчих експериментів, оглядів місць подій та експертиз, в тому числі — психіатричної. Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за одинадцяти статтями кримінального кодексу, в результаті чого його засудили до довічного увʼязнення.

«Жорстокий вбивця отримав справедливий вирок, суспільство може зітхнути з полегшенням — попри жахи війни, серійний вбивця, яких країна не бачила роками — викритий поліцейськими та отримав вирок у вигляді довічного увʼязнення. Він більше ніколи не вийде на свободу, ніколи не забере чиєсь життя і це — заслуга профільних слідчих та оперативних підрозділів, які цілодобово працюють задля безпеки наших громадян». — наголосив Максим Цуцкірідзе.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
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