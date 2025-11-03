ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

"Маніяк" на Оболоні?: поліція перевіряє повідомлення про напади на жінок

Поліція перевіряє повідомлення і закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Поліція

Поліція / © Pixabay

У соціальних мережах шириться повідомлення про нібито “маніяка”, який у темну пору доби нападає на мешканок Києва та б’є їх молотком по голові. У дописі йдеться про 11 постраждалих.

Поліція Києва перевіряє інформацію про можливі напади на жінок в Оболонському районі.

Проте у поліції зазначають, що жодних офіційних заяв чи звернень до відомства щодо цих випадків не надходило. За фактом повідомлення триває перевірка, а правоохоронці вже зв’язалися з авторкою публікації та очікують на додаткову інформацію.

Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі наявності будь-яких відомостей про події слід телефонувати на спецлінію 102.

Своєю чергою речниця поліції Києва Ганна Страшок у коментарі для ТСН.ua відповіла, що дописи киян у соцмережах про маніяка перевірялися, поліція за допомогою оперативників перевіряла також інформацію про напади на безпосередньо тих локаціях, про які пишуть користувачі, але станом на зараз це не знайшло жодного підтвердження.

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie