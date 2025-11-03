- Дата публікації
"Маніяк" на Оболоні?: поліція перевіряє повідомлення про напади на жінок
Поліція перевіряє повідомлення і закликає не поширювати неперевірену інформацію.
У соціальних мережах шириться повідомлення про нібито “маніяка”, який у темну пору доби нападає на мешканок Києва та б’є їх молотком по голові. У дописі йдеться про 11 постраждалих.
Поліція Києва перевіряє інформацію про можливі напади на жінок в Оболонському районі.
Проте у поліції зазначають, що жодних офіційних заяв чи звернень до відомства щодо цих випадків не надходило. За фактом повідомлення триває перевірка, а правоохоронці вже зв’язалися з авторкою публікації та очікують на додаткову інформацію.
Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі наявності будь-яких відомостей про події слід телефонувати на спецлінію 102.
Своєю чергою речниця поліції Києва Ганна Страшок у коментарі для ТСН.ua відповіла, що дописи киян у соцмережах про маніяка перевірялися, поліція за допомогою оперативників перевіряла також інформацію про напади на безпосередньо тих локаціях, про які пишуть користувачі, але станом на зараз це не знайшло жодного підтвердження.