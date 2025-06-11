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Машина стала вертикально: моторошна автотроща сталася у Києві (відео)
Машина залетіла прямо в підземний перехід поблизу метро «Либідська».
Моторошна автотроща сталася у Києві. Поблизу станції метро «Либідська» автівка залетіла прямо в підземний перехід та зупинилася у вертикальному положенні.
Відео з місця ДТП розповісюджують у місцевих пабліках.
На кадрах видно, як свідки ДТП намагаються допомогають водієві вибратися із салону машини та з’ясовують, чи є там ще пасажири.
«Пасажири є в тебе?» — питають перехожі, поки водій вибирається з автівки.
Станом на вечір 11 червня поліція Києва про ситуацію на «Либідській» не повідомляла.
Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, також сталося зіткнення чотирьох автомобілів у Голосіївському районі Києва. У ДТП постраждало троє осіб.