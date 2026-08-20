Машини горіли одна за одною: атака РФ по Києву знищила парковку біля лікарні

Наслідки обстрілу Києва (ілюстративне фото)

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У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено та знищено десятки автомобілів, припаркованих на території біля дитячої лікарні.

Детальніше розповіла кореспондентка “КИЇВ24”.

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На місці удару раніше стояв одноповерховий будинок із підвалом, який, зокрема, використовували як укриття охоронці. У момент атаки людей там не було.

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Після влучання споруда була повністю зруйнована. Вибухова хвиля пошкодила автомобілі, які стояли поруч: частина машин повністю вигоріла, інші сильно деформовані та фактично перетворилися на металобрухт.

Серед пошкоджених — автомобіль одного зі співробітників «Київ 24», режисера монтажу, який, за його словами, паркував машину на цьому місці близько восьми років.

«Це звичайна парковка на території дитячої лікарні. Тут нічого, ніяких об’єктів, нічого не відбувалося. Стояли машини. Ось моя автівка, бачите, що від неї залишилося», — розповів він.

За його словами, після удару він прибув на місце приблизно через 20 хвилин. Його автомобіль і машина сусіда загорілися, оскільки обидва напередодні заправили повні баки.

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«Нічого не вижило — металобрухт. Горіла моя машина і ще машина мого сусіда. Всі інші вже були сплющені», — сказав він.

Тепер люди оцінюють завдані збитки та намагаються з’ясувати, чи можна відновити пошкоджений транспорт.

Обстріл Києва: останні новини

У ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, склади у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах.

Загалом сили ППО — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи — змогли збити або подавити 186 повітряних цілей ворога у північних, південних, східних та центральних областях.

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Після масованої російської атаки по Україні Володимир Зеленський повідомив про 13 загиблих і близько 40 поранених. Президент наголосив, що Росія продовжує нарощувати балістичне озброєння, тому Україні необхідно терміново посилювати ППО та протиракетну оборону. За словами Зеленського, поки Україна не матиме достатньо засобів для перехоплення балістики, Кремль не буде серйозно думати про мир.

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