Масований удар по Київщині: в Борисполі поранена дворічна дитина

В Борисполі маленька дівчинка госпіталізована з осколковим пораненнням ока / Ілюстративне фото

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Російська окупаційна армія здійснила черговий жорстокий напад на цивільне населення Київської області. Внаслідок масованого ворожого обстрілу постраждали звичайні люди, а численні руйнування зафіксовано відразу в кількох районах області.

Про наслідки цього терору повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Нічний терор: масована атака на регіон

З вечора сьомого вересня окупаційні війська почали масовано атакувати Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та смертоносними ракетами. Під жорстоким ударом знову опинилися виключно мирні населені пункти та важлива цивільна інфраструктура.

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Внаслідок цієї атаки поранення дістала маленька дворічна дівчинка у місті Бориспіль. Під час вибухів дитина отримала вкрай небезпечне осколкове поранення ока.

«Страшно усвідомлювати, що російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей», — емоційно відреагував посадовець.

Він додав, що зараз найголовнішим завданням залишається якнайшвидше одужання маленької пацієнтки.

Порятунок життя: медична допомога та безпека

Наразі потерпіла дівчинка перебуває при свідомості під пильним наглядом кваліфікованого медичного персоналу. Дитину оперативно шпиталізували до місцевої лікарні, де лікарі цілодобово надають їй усю необхідну допомогу.

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Чиновник підкреслив, що страшно усвідомлювати масштаби цього терору, проте влада закликає громадян неодмінно дбати про власну безпеку.

«Бережіть себе та своїх близьких, під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях«, — закликав Ткаченко.

Наслідки атаки 8 вересня

Протягом ночі 8 вересня російські війська атакували Київську область реактивними дронами та ракетами різних типів. Внаслідок цих масованих обстрілів руйнувань зазнали відразу п’ять районів регіону, а у Білій Церкві осколкові поранення отримав місцевий мешканець.

У Броварському, Фастівському та Обухівському районах уламки пошкодили загалом 7 приватних будинків і легковий автомобіль. Водночас у Бориспільському районі серйозних руйнувань зазнали велике складське приміщення, місцеве підприємство та сім вантажівок.

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У Білоцерківському районі ворожі снаряди понівечили два багатоквартирні будинки, приватну садибу та кілька виробничих приміщень. Зараз на всіх місцях ударів посилено працюють рятувальники, які допомагають мешканцям та оперативно ліквідовують наслідки обстрілів.

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