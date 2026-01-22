Майже місяць без тепла та світла: як живуть мешканці будинку у Печерському районі Києва

Батареї, опалення / © unsplash.com

У Печерському районі столиці, у будинку на вулиці Дорошенка, 61А люди майже місяць живуть без опалення. Через прориви труб вода затоплювала квартири, а у під’їзді утворився лід.

Про це ексклюзивно розповіли журналісти «КИЇВ24».

Як живуть мешканці

Жителі будинку на вулиці Дорошенка, 61А у Печерському районі Києва опинились у надзвичайно складних умовах. За їхніми словами, опалення в оселях немає вже майже місяць, а за цей час аварії на трубах сталися щонайменше двічі.

Внаслідок проривів систему опалення пошкоджено безпосередньо у під’їзді — гаряча вода затоплювала сходові клітини та квартири. Через низьку температуру вода замерзла: з батарей звисають бурульки, а сходами неможливо безпечно пересуватися через лід.

«Жити в таких умовах надзвичайно важко. Волога, холод і постійний страх нової аварії», — скаржаться мешканці будинку.

Крім проблем із теплом, люди повідомляють і про перебої з електропостачанням. Світло, за їхніми словами, може бути відсутнє кілька діб поспіль. Навіть коли електроенергія з’являється, то лише на кілька годин, після чого знову зникає.

Мешканці зазначають, що неодноразово зверталися до відповідних служб, проте ситуація залишається невирішеною, а з кожним днем проживання у будинку стає дедалі небезпечнішим.

Проблеми з опаленням у столиці цієї зими виникають не вперше. Фіксували аварії на тепломережах у різних районах Києва, через що цілі будинки залишалися без тепла на тривалий час. Також кияни скаржилися на затоплення під’їздів та квартир через зношені труби та затримки з аварійними ремонтами.

Станом на ранок 21 січня без централізованого тепла в столиці лишаються близько 3000 багатоквартирних будинків, хоча протягом ночі тепло повернули до 270 — це вже друге відновлення після серйозних пошкоджень мереж. Енергетики та комунальники працюють цілодобово, але через масштабні пошкодження відновлення триває, а екстрені відключення електроенергії залишаються чинними для значної частини районів.

Раніше ми писали про те, чому у Києві виникають хаотичні перебої зі світлом.

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк пояснив, що ключова причина перебоїв — різке зростання навантаження на підстанції, коли в будинках немає тепла.

Так, коли електропостачання відновлюють, але опалення відсутнє, мешканці масово вмикають електрообігрівачі та інші прилади для обігрівання осель. Це створює надмірне навантаження на електромережі.

«Відповідно йде навантаження на ту чи іншу підстанцію. Підстанції або горять, або спрацьовує автоматика і вони вимикаються. Через це ми бачимо перебої по Києву — коли світло з’являється в одному будинку, а в сусідньому його немає», — пояснив Нагорняк.

Саме тому відключення можуть здаватися хаотичними й не відповідати звичним графікам.