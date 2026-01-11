Мешканці Київщини перекривають дороги через екстрені відключення світла: що відповіли в ОВА

Блекаут / © Getty Images

У низці населених пунктів Київської області мешканці перекривали дороги через тривалу відсутність електропостачання на тлі екстрених відключень.

У відповідь на це до жителів регіону звернувся начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він наголосив, що перекриття доріг і блокування руху не прискорюють відновлення електропостачання та не допомагають роботі енергетиків.

“Розумію ваше обурення через тривалу відсутність електропостачання. Але перекриття доріг ніяк не пришвидшить відновлення світла”, – заявив Калашник.

За його словами, аварійні відключення цього тижня пов’язані з масованими атаками РФ на енергосистему, які збіглися з ускладненням погодних умов і сильними морозами. Через це кількість аварій на мережах значно зросла, а ремонтні роботи тривають цілодобово.

Начальник ОВА також зазначив, що сам перебуває в умовах екстрених відключень на Лівобережжі столиці й розуміє стан людей.

“У моїй квартирі також немає світла і прохолодно, тому добре розумію ваші переживання”, – підкреслив він.

Станом на момент звернення, за словами Калашника, близько 5 тисяч родин уже були заживлені, однак без електропостачання залишаються ще приблизно 25 тисяч абонентів. За планом, до кінця дня світло мають відновити у всіх великих і малих населених пунктах області, хоча можливі поодинокі локальні аварії.

Очільник Київської ОВА закликав мешканців регіону зберігати спокій, не вдаватися до радикальних дій і підтримувати одне одного.

Нагадаємо, протягом наступного тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла. Зокрема, ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.