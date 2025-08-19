Мільйонні розтрати на київській воді: під підозрою керівник КП КМДА

Керівнику КП "Плесо" повідомлено про підозру / © Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора директору комунального підприємства “Плесо” повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Комунальне підприємство “Плесо”. / © Офіс Генерального прокурора

Слідство встановило, що у 2021 році Київська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, фінансованих із міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП “Плесо” отримало кошти на створення водоохоронних зон, які мали запобігти забрудненню та виснаженню водних ресурсів столиці.

Однак керівник підприємства вступив у змову з директором приватного підприємства, що мав тісні зв’язки з посадовцями КМДА, та організував схему незаконного виведення коштів. Було оголошено повторний тендер на розробку проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг всупереч Закону України “Про публічні закупівлі”. Переможцем тендеру стало заздалегідь обране підприємство.

17 грудня 2021 року з підрядником уклали договір на роботи на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський. Уже за кілька днів були підписані додаткові угоди та акт виконаних робіт, а 30 грудня кошти перераховані підряднику — при тому, що фактичні роботи не виконувалися. На двох об’єктах роботи взагалі не були необхідними, а з бюджету безпідставно сплачено 1,7 млн грн.

Керівнику КП "Плесо" повідомлено про підозру. / © Офіс Генерального прокурора

Прокурори домоглися у судовому порядку скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних смуг, що унеможливлює їх забудову або незаконне використання. Відповідні записи вилучено з Державного земельного кадастру.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та повідомлення про підозру підряднику. Досудове розслідування проводить ГСУ Нацполіції за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України повідомив про викриття на Волині низки кримінальних схем, організованих недоброчесними чиновниками та підрядниками. Слідство охоплює епізоди привласнення та розтрати коштів, зловживання службовим становищем і незаконну роздачу земель.