376
1 хв

Мільйонні збитки на "захисті" тротуарів: у Києві судитимуть начальника ШЕУ за стовпчики

У Подільському районі Києва закупили антипаркувальні стовпчики, які не відповідали ДСТУ та умовам тендеру. Через службову недбалість бюджету столиці завдано майже 1,4 млн грн збитків.

Кирило Шостак
Придбали антипаркувальні стовпчики неналежної якості на майже 1,4 млн гривень

У Києві перед судом постане начальник КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" через закупівлю антипаркувальних стовпчиків неналежної якості на майже 1,4 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець припустився службової недбалості під час закупівлі стовпчиків, які мали забезпечувати безпеку пішоходів та унеможливлювати паркування на тротуарах. Натомість було придбано вироби меншої висоти та гіршої якості, ніж передбачали умови договору.

Крім того, встановлено, що закуплені стовпчики не відповідали вимогам ДСТУ, що зробило їх непридатними для виконання функцій за призначенням.

Унаслідок цього бюджету столиці завдано збитків на суму майже 1,4 млн гривень.

Дії посадовця кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Також прокурори подали до суду цивільний позов, у якому вимагають стягнути з обвинуваченого суму завданих збитків.

Також нагадаємо, що днями на державному інтернет-ресурсі Prozorro з’явилась інформація про те, що Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) закуповує комплекс авіапослуг вартістю трохи більше 333 мільйони гривень.

376
