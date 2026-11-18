Міст в Києві / © Associated Press

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У Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами. Водночас на деяких переправах продовжують діяти обмеження, а на мосту Патона запроваджено реверсивний рух за графіком.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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© КМДА

Як працюють мости Києва 18 листопада

Південний міст. Із регульованим інтервалом дозволено проїзд автомобілів масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Водночас рух із правого берега на лівий залишається закритим.

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Північний міст. Проїзд дозволений лише громадському та спеціальному транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках. Для легкових автомобілів і транзитних вантажівок рух заборонений.

Подільський мостовий перехід. Приблизно через 15 хвилин після початку повітряної тривоги тимчасово обмежують рух із лівого берега на правий.

Дарницький міст і міст Метро працюють без обмежень.

Міст Патона. Тут діє реверсивна схема руху залежно від часу доби:

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з 06:00 до 16:00 — із лівого берега на правий;

з 16:00 до 24:00 — із правого берега на лівий.

У КМДА закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування поїздок столицею.

Чи можуть поромні та понтонні переправи замінити мости Києва

Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш») попередив, що поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити мости Києва. Вони можуть використовуватися лише в аварійних ситуаціях для перевезення важливих вантажів, оскільки мають обмежену пропускну здатність і вразливі до ударів дронів та ракет.

На його думку, перспективнішою альтернативою став би тунель під Дніпром, будівництво якого за міжнародної підтримки могло б тривати кілька років.

Водночас в Україні готують 21 альтернативну мостову переправу. Роботи в Києві вже розпочалися, а запуск перших об'єктів попередньо очікують на початку 2027 року.

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Також у столиці розглядають будівництво тунелю під Дніпром. Найпростіший варіант без лінії метро оцінюють у 400–500 млн доларів.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов також застерігав, що понтонні переправи не здатні замінити капітальні мости, а під час повітряних атак можуть становити додаткову небезпеку для водіїв.

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