Мовний скандал у Києві: вчительку ліцею оштрафували після скарги ветерана

Київську педагогиню оштрафували за використання російської мови на уроці

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У Києві спалахнув мовний скандал в одному зі столичних ліцеїв. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська оштрафувала вчительку першого класу за використання російської мови під час навчального процесу. Причиною такого покарання стала скарга від обуреного батька одного з учнів, який є ветераном російсько-української війни.

Про деталі цього інциденту на своїй сторінці повідомляє Секретаріат мовного омбудсмена.

Державний контроль у навчальному закладі розпочався після офіційного звернення батька-військового. Чоловік виявив, що під час заняття у першому класі дітям увімкнули фрагмент мультфільму, який мав російський звуковий супровід. Представник Уповноваженої Ігор Спірідонов наголосив, що використання мови держави-агресора в освіті є абсолютно неприпустимим порушенням.

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Визнання провини та штраф

Під час перевірки та розгляду матеріалів київська педагогиня не стала заперечувати свою провину. Жінка визнала факт порушення мовного законодавства під час роботи з першачками.

За результатами цього розслідування інспектори склали акт і протокол про адміністративне правопорушення. Мовний омбудсмен Олена Івановська винесла постанову та оштрафувала вчительку на 3400 гривень.

Педагогічна працівниця не стала оскаржувати таке рішення органів контролю. У Секретаріаті зазначили, що всю суму призначеного штрафу порушниця сплатила того ж самого дня.

Обов’язки школи перед дітьми

У відомстві нагадали, що школяри не повинні самостійно захищати свої права від дорослих викладачів. Забезпечення повністю україномовного процесу є прямим обов’язком адміністрації та кожного працівника школи.

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Згідно з чинним законом, саме українська мова має лунати під час уроків та виховних заходів. Вона також є обов’язковою для будь-якого повсякденного спілкування між вчителями та учнями, публічної комунікації та оголошень на території закладу.

Нагадаємо, у Дніпрі вчителька вигнала з класу доньку військових через зауваження про російську мову. Батько дівчинки загинув на фронті, а мати служить у ЗСУ, тому для родини мовне питання є принциповим.

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