На фронт мали піти браковані сорочки на 8,8 млн грн: у Києві "спалили" масштабну схему

СБУ викрила схему з бракованими бойовими сорочками для Нацгвардії / © СБУ

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У Києві затримали двох підприємців, які, за даними слідства, поставили Національній гвардії України неякісні бойові сорочки на понад 8,6 млн грн. Щоб військові прийняли бракований товар, ділки спробували підкупити офіцера, однак той повідомив про оборудку керівництву.

Про це повідомила Служба безпеки України, яка викрила схему за сприяння командування Нацгвардії.

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За даними слідства, у серпні 2026 року підприємці уклали договір на постачання 10 тисяч бойових сорочок для підрозділів НГУ.

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Однак замість одягу, який відповідав би встановленим військовим стандартам, замовнику відвантажили неякісну продукцію. Як стверджують у СБУ, сорочки були непридатними для виконання службових завдань на передовій. До того ж партія виявилася неповною.

СБУ викрила схему з бракованими бойовими сорочками для Нацгвардії. / © СБУ

Як намагалися приховати постачання бракованого одягу

За версією слідства, організатори оборудки вирішили домовитися з посадовцем Центральної бази забезпечення Нацгвардії. Вони запропонували йому хабар, щоб той не звертав уваги на невідповідність товару встановленим вимогам.

Проте військовослужбовець одразу повідомив про пропозицію своєму керівництву.

© СБУ

Це дозволило правоохоронцям задокументувати дії підприємців. Обох затримали під час спроби передати хабар офіцеру.

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За інформацією СБУ, до організації схеми причетні колишня засновниця київського підприємства з виробництва військового спорядження та представник цієї компанії.

Під час обшуків у їхніх помешканнях, на роботі та в автомобілях правоохоронці виявили понад 3,5 млн грн готівкою, мобільні телефони та документи, які можуть бути доказами у справі.

Що загрожує затриманим

Обом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Ч. 3 ст. 369 — пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Розслідування проводили співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило про підозру експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які, за версією слідства, занизили вартість елітної квартири дружини високопосадовця СБУ на 9,3 млн грн.

За даними детективів, у грудні 2023 року жінка придбала житло за 21,6 млн грн, хоча в договорі зазначили лише 12,8 млн грн. Згодом експерти оцінили квартиру ще дешевше — у 12,3 млн грн, нібито навмисно використавши для порівняння дешевші об'єкти нерухомості.

Крім того, слідство встановило, що експерти продовжили дослідження навіть після відкликання експертизи НАБУ, а готовий висновок датували заднім числом. Цей документ адвокати посадовця використовували під час захисту його інтересів.

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