На головній вулиці Києва з’явиться новий наземний перехід

Хрешатик / © УНІАН

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На головній вулиці Києва, Хрещатику, розпочався поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Наразі оновлюють дорожнє покриття та готують територію до облаштування безбар’єрного перехрестя.

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Зокрема, проводиться ямковий ремонт проїжджої частини. Надалі планується оновлення дорожньої розмітки та початок робіт зі створення безбар’єрного регульованого перехрестя. У межах цих заходів також буде покращено умови для пішоходів: понижений бордюрний камінь, встановлення тактильної навігації для людей з порушеннями зору, а також оновлення світлофорів із додаванням пішохідної фази для безпеки перехожих.

Ці роботи покликані зробити пересування по Хрещатику зручнішим та безпечнішим для всіх киян і гостей міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.