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ТСН у соціальних мережах

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На головній вулиці Києва з’явиться новий наземний перехід

Київський Хрещатик отримує нове дорожнє покриття, а також стане доступнішим для людей з інвалідністю завдяки створенню безбар’єрного перехрестя.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Хрешатик

Хрешатик / © УНІАН

На головній вулиці Києва, Хрещатику, розпочався поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Наразі оновлюють дорожнє покриття та готують територію до облаштування безбар’єрного перехрестя.

Зокрема, проводиться ямковий ремонт проїжджої частини. Надалі планується оновлення дорожньої розмітки та початок робіт зі створення безбар’єрного регульованого перехрестя. У межах цих заходів також буде покращено умови для пішоходів: понижений бордюрний камінь, встановлення тактильної навігації для людей з порушеннями зору, а також оновлення світлофорів із додаванням пішохідної фази для безпеки перехожих.

Ці роботи покликані зробити пересування по Хрещатику зручнішим та безпечнішим для всіх киян і гостей міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

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