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ТСН у соціальних мережах

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На Київщині погіршилося повітря: людям радять зачинити вікна і менше виходити надвір

У двох населених пунктах Київщини зафіксували погіршення якості повітря. Йдеться про Іванків і Бориспіль, де основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Якість повітря у Київській області

Якість повітря у Київській області

У селищі Іванків та місті Бориспіль Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації з посиланням на результати цілодобового моніторингу.

За даними фахівців, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. У чутливих до подразнень людей він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання.

До покращення ситуації жителям радять:

  • тримати вікна зачиненими;

  • за можливості менше перебувати на відкритому повітрі;

  • пити достатньо води;

  • використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є.

В інших населених пунктах Київської області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання на Київщині також залишається в межах природного фону.

Станом на 2 вересня якість повітря в області контролюють на 15 пунктах спостереження. Вони працюють, зокрема, у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Ірпені, Василькові, Вишневому, Іванкові та інших населених пунктах.

Пункт моніторингу в Узині тимчасово не працює через відсутність електроживлення.

Пожежи під Києвом: що відомо

Раніше під Києвом, у селі Погреби, спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Спочатку в КМВА повідомляли про займання у Деснянському районі столиці, однак згодом уточнили, що осередок пожежі розташований у Київській області.

У соцмережах повідомляли, що можуть горіти продуктові склади АТБ, розташовані на межі Києва. Офіційного підтвердження від компанії наразі немає.

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