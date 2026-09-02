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На Київщині погіршилося повітря: людям радять зачинити вікна і менше виходити надвір
У двох населених пунктах Київщини зафіксували погіршення якості повітря. Йдеться про Іванків і Бориспіль, де основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил.
У селищі Іванків та місті Бориспіль Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації з посиланням на результати цілодобового моніторингу.
За даними фахівців, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. У чутливих до подразнень людей він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання.
До покращення ситуації жителям радять:
тримати вікна зачиненими;
за можливості менше перебувати на відкритому повітрі;
пити достатньо води;
використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є.
В інших населених пунктах Київської області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.
Рівень гамма-випромінювання на Київщині також залишається в межах природного фону.
Станом на 2 вересня якість повітря в області контролюють на 15 пунктах спостереження. Вони працюють, зокрема, у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Ірпені, Василькові, Вишневому, Іванкові та інших населених пунктах.
Пункт моніторингу в Узині тимчасово не працює через відсутність електроживлення.
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