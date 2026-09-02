На Київщині погіршилося повітря: людям радять зачинити вікна і менше виходити надвір

Якість повітря у Київській області

Реклама

У селищі Іванків та місті Бориспіль Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації з посиланням на результати цілодобового моніторингу.

Реклама

За даними фахівців, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. У чутливих до подразнень людей він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання.

Реклама

До покращення ситуації жителям радять:

тримати вікна зачиненими;

за можливості менше перебувати на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є.

В інших населених пунктах Київської області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання на Київщині також залишається в межах природного фону.

Станом на 2 вересня якість повітря в області контролюють на 15 пунктах спостереження. Вони працюють, зокрема, у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Ірпені, Василькові, Вишневому, Іванкові та інших населених пунктах.

Реклама

Пункт моніторингу в Узині тимчасово не працює через відсутність електроживлення.

Пожежи під Києвом: що відомо

Раніше під Києвом, у селі Погреби, спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Спочатку в КМВА повідомляли про займання у Деснянському районі столиці, однак згодом уточнили, що осередок пожежі розташований у Київській області.

У соцмережах повідомляли, що можуть горіти продуктові склади АТБ, розташовані на межі Києва. Офіційного підтвердження від компанії наразі немає.

Новини партнерів

Новини партнерів