На Київщині працівник ТЦК дістав зброю під час затримання цивільного: що відомо (відео)

На Київщині працівник ТЦК дістав зброю під час затримання цивільного

На Київщині стався черговий інцидент за участю представників територіального центру комплектування (ТЦК). У Мережі з’явилися кадри, на яких двоє чоловіків у військовій формі та поліцейський переслідують цивільного.

15:30, 09.04.26 ТЦК зі зброєю переслідували чоловіка в Калинівці

На відео видно, як один із військовослужбовців намагається зупинити чоловіка. Діставши зброю, він наказує йому зупинитися та лягти на землю, проте громадянин ігнорує вимоги та продовжує рух. Подія відбувалася на вулиці в присутності перехожих та водіїв транспортних засобів.

З огляду на опубліковані фрагменти, переслідування тривало певний час. В одному з епізодів чути, як військовий вигукує: «Поїдеш з нами!», на що цивільний емоційно відповідає відмовою. Інцидент стався в селищі Калинівка Броварського району.

Що кажуть у поліції?

У поліції Київської області ТСН.ua підтвердили факт події, що сталася вранці 7 квітня. Конфлікт виник під час заходів з оповіщення.

«Працівники ТЦК здійснювали оповіщення населення щодо мобілізації та перевіряли документи у чоловіків. Під час перевірки з’ясувалося, що один із громадян перебуває у розшуку РТЦК у Рівненській області. Він поводився агресивно, висловлював погрози працівникам. Однак після того, як поліцейський та представники ТЦК провели з ним бесіду, він заспокоївся та погодився проїхати до територіального центру комплектування», — повідомили ТСН.ua у пресслужбі поліції Київської області.

У Мережі пишуть, що нібито у цивільного був із собою ніж, але в поліції цю інформацію не підтверджують — у чоловіка була з собою лише викрутка.

Позиція Сухопутних військ

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ запевнили, що за цим фактом буде проведено ретельну перевірку.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ Андрій Подік у коментарі для ТСН.ua зазначив:

«Наразі незрозуміло, чому виник цей конфлікт. Але якщо існувала загроза життю і здоров’ю військовослужбовця, то він має право застосувати після попередження спецзасоби та зброю. Підкреслюю: у тому разі, якщо інші заходи, які можна вжити, не діють і не дали можливості захистити себе та цивільних людей поруч. Не можу сказати, що у цьому разі все було зроблено вірно і правильно — треба розібратися, чи мали право затримувати чоловіка і з ним працювати. Буде призначено службове розслідування, як і за всіма подібними випадками. Якщо за результатами службового розслідування будуть виявлені порушення, винні військовослужбовці будуть нести законну відповідальність».

Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

