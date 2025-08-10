ТСН у соціальних мережах

967
1 хв

На Київщині стаффордширський тер’єр покусав 9-річну дитину

У Броварах американський стаффордширський тер’єр напав на 9-річного хлопчика біля торгового центру. Дитину госпіталізували.

Кирило Шостак
Стаффордширський тер’єр

Стаффордширський тер’єр / © Pexels

У Броварах собака породи американський стаффордширський тер’єр напав на малолітню дитину. Інцидент стався сьогодні, 10 серпня, близько 12:05 біля одного з торгових центрів міста.

Про це повідомляє поліція Київщини.

За даними правоохоронців, 9-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Лікарі повідомляють, що загрози його життю немає.

Правоохоронці встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини нападу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва поліція та зоопатруль врятували дев’ять котів, які тиждень були зачинені у квартирі після смерті господарки.

