На Київщині стаффордширський тер’єр покусав 9-річну дитину

Стаффордширський тер’єр / © Pexels

У Броварах собака породи американський стаффордширський тер’єр напав на малолітню дитину. Інцидент стався сьогодні, 10 серпня, близько 12:05 біля одного з торгових центрів міста.

Про це повідомляє поліція Київщини.

За даними правоохоронців, 9-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Лікарі повідомляють, що загрози його життю немає.

Правоохоронці встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини нападу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.

