На Київщині запустили салют під час війни: поліція шукає порушників

У Білій Церкві на Київщині правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверк попри заборону під час воєнного стану.

Як повідомили в поліції, 22 лютого на спецлінію надійшло повідомлення про запуск салюту.

Після цього під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано використання піротехніки в одному зі спальних районів міста.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські обстежують територію та проводять заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

У поліції нагадали, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, в Україні суворо заборонене. Громадян закликають дотримуватися встановлених обмежень і повідомляти про подібні випадки на спецлінію 102.

