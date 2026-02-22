- Дата публікації
На Київщині запустили салют під час війни: поліція шукає порушників
Правоохоронці Київщини розпочали перевірку після запуску феєрверку в одному зі спальних районів Білої Церкви.
У Білій Церкві на Київщині правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверк попри заборону під час воєнного стану.
Як повідомили в поліції, 22 лютого на спецлінію надійшло повідомлення про запуск салюту.
Після цього під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано використання піротехніки в одному зі спальних районів міста.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські обстежують територію та проводять заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.
У поліції нагадали, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, в Україні суворо заборонене. Громадян закликають дотримуватися встановлених обмежень і повідомляти про подібні випадки на спецлінію 102.
Раніше в Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк.