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На Київщину йде небезпечна погода: синоптики попередили про грозу
Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпеки.
На Київщині попередили про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину в регіоні очікується гроза, яка утримуватиметься вночі та вранці 12 жовтня.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Через негоду в області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Жителям Київщини радять враховувати погодні умови під час поїздок і перебування на вулиці.
Якою може бути зима в Україні
Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що цьогоріч метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму.
За попередніми прогнозами, зима може бути теплішою за звичайну. У листопаді температура може перевищити норму приблизно на 1 градус, а в грудні, січні, лютому та березні — орієнтовно на 2 градуси.
Водночас це не виключає різких похолодань.
«У холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань. Ми повинні не забувати, що 15–20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні — нормальне явище», — зазначав Постригань.
На погоду впливає Ель-Ніньйо
Водночас у Тихому океані посилюється Ель-Ніньйо, який може суттєво впливати на погоду у різних регіонах світу.
Його пов’язують із температурними аномаліями, посухами, сильними зливами, штормами та повенями. В окремих регіонах Південної Америки та півдня США очікується більше опадів, тоді як Індонезія та Австралія частіше можуть стикатися з посухами та дефіцитом води.