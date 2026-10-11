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На Київщину йде небезпечна погода: синоптики попередили про грозу

Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Негода (ілюстративне фото)

Негода (ілюстративне фото) / © ТСН

На Київщині попередили про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину в регіоні очікується гроза, яка утримуватиметься вночі та вранці 12 жовтня.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Через негоду в області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Жителям Київщини радять враховувати погодні умови під час поїздок і перебування на вулиці.

Попередження про небезпечні явища. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні явища. / © Укргідрометцентр

Якою може бути зима в Україні

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що цьогоріч метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму.

За попередніми прогнозами, зима може бути теплішою за звичайну. У листопаді температура може перевищити норму приблизно на 1 градус, а в грудні, січні, лютому та березні — орієнтовно на 2 градуси.

Водночас це не виключає різких похолодань.

«У холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань. Ми повинні не забувати, що 15–20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні — нормальне явище», — зазначав Постригань.

На погоду впливає Ель-Ніньйо

Водночас у Тихому океані посилюється Ель-Ніньйо, який може суттєво впливати на погоду у різних регіонах світу.

Його пов’язують із температурними аномаліями, посухами, сильними зливами, штормами та повенями. В окремих регіонах Південної Америки та півдня США очікується більше опадів, тоді як Індонезія та Австралія частіше можуть стикатися з посухами та дефіцитом води.

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