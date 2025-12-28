ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

На лівому березі Києва змінили рух транспорту через відсутність світла: список маршрутів

Через відсутність електроенергії на Лівому березі столиці тимчасово змінено рух електротранспорту, на Троєщині робота більшості маршрутів призупинена.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Тролейбуси

На лівобережжі столиці зупинено рух електротранспорту через відсутність світла

Київські комунальники змушені коригувати роботу громадського транспорту через проблеми з напругою в мережі на лівобережній частині міста.

За інформацією КМДА, зміни торкнулися низки трамвайних та тролейбусних маршрутів, а на масиві Троєщина рух електротранспорту, крім зазначених нижче змін, тимчасово призупинено.

Як курсують трамваї та тролейбуси

Трамваї рухаються за зміненими схемами:

  • № 8, 32 — за власною схемою;

  • № 27 — ст. м. «Позняки» — просп. Воскресенський;

  • № 22 — просп. Воскресенський — Дарницьке депо;

  • № 29 — ст. м. «Лісова» — ст. м. «Позняки»;

  • № 28, 35 — ст. м. «Лісова» — просп. Воскресенський.

Тролейбуси працюють на скорочених ділянках:

  • № 30 — вул. Кадетський Гай — ст. м. «Почайна»;

  • № 31 — ст. м. «Лук’янівська» — ст. м. «Почайна»;

  • № 47 — ст. м. «Мінська» — вул. Олександра Архипенка — ст. м. «Почайна»;

  • № 50 — пл. «Либідська» — пл. «Дарницька».

Тимчасові автобуси

Для перевезення пасажирів на проблемних ділянках запустили автобусні маршрути:

Дублери трамваїв:

  • № 28-Т — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;

  • № 4-Т — вул. Милославська — ст. «Райдужна»;

  • № 29-Т — ст. м. «Бориспільська» — пл. «Дарницька».

Дублери тролейбусів:

  • № 50-ТРК — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;

  • № 37-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

  • № 30-ТР, 31-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Почайна»;

  • № 29-ТР — пл. «Дарницька» — зал. ст. «Куренівка».

Нагадаємо, ДТЕК оновив інформацію про графіки відключень у столиці. Правий берег Києва переходить на стабілізаційні графіки, тоді як на лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie