На лівому березі Києва змінили рух транспорту через відсутність світла: список маршрутів

На лівобережжі столиці зупинено рух електротранспорту через відсутність світла

Київські комунальники змушені коригувати роботу громадського транспорту через проблеми з напругою в мережі на лівобережній частині міста.

За інформацією КМДА, зміни торкнулися низки трамвайних та тролейбусних маршрутів, а на масиві Троєщина рух електротранспорту, крім зазначених нижче змін, тимчасово призупинено.

Як курсують трамваї та тролейбуси

Трамваї рухаються за зміненими схемами:

№ 8, 32 — за власною схемою;

№ 27 — ст. м. «Позняки» — просп. Воскресенський;

№ 22 — просп. Воскресенський — Дарницьке депо;

№ 29 — ст. м. «Лісова» — ст. м. «Позняки»;

№ 28, 35 — ст. м. «Лісова» — просп. Воскресенський.

Тролейбуси працюють на скорочених ділянках:

№ 30 — вул. Кадетський Гай — ст. м. «Почайна»;

№ 31 — ст. м. «Лук’янівська» — ст. м. «Почайна»;

№ 47 — ст. м. «Мінська» — вул. Олександра Архипенка — ст. м. «Почайна»;

№ 50 — пл. «Либідська» — пл. «Дарницька».

Тимчасові автобуси

Для перевезення пасажирів на проблемних ділянках запустили автобусні маршрути:

Дублери трамваїв:

№ 28-Т — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;

№ 4-Т — вул. Милославська — ст. «Райдужна»;

№ 29-Т — ст. м. «Бориспільська» — пл. «Дарницька».

Дублери тролейбусів:

№ 50-ТРК — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;

№ 37-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

№ 30-ТР, 31-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Почайна»;

№ 29-ТР — пл. «Дарницька» — зал. ст. «Куренівка».

Нагадаємо, ДТЕК оновив інформацію про графіки відключень у столиці. Правий берег Києва переходить на стабілізаційні графіки, тоді як на лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.