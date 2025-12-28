- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
На лівому березі Києва змінили рух транспорту через відсутність світла: список маршрутів
Через відсутність електроенергії на Лівому березі столиці тимчасово змінено рух електротранспорту, на Троєщині робота більшості маршрутів призупинена.
Київські комунальники змушені коригувати роботу громадського транспорту через проблеми з напругою в мережі на лівобережній частині міста.
За інформацією КМДА, зміни торкнулися низки трамвайних та тролейбусних маршрутів, а на масиві Троєщина рух електротранспорту, крім зазначених нижче змін, тимчасово призупинено.
Як курсують трамваї та тролейбуси
Трамваї рухаються за зміненими схемами:
№ 8, 32 — за власною схемою;
№ 27 — ст. м. «Позняки» — просп. Воскресенський;
№ 22 — просп. Воскресенський — Дарницьке депо;
№ 29 — ст. м. «Лісова» — ст. м. «Позняки»;
№ 28, 35 — ст. м. «Лісова» — просп. Воскресенський.
Тролейбуси працюють на скорочених ділянках:
№ 30 — вул. Кадетський Гай — ст. м. «Почайна»;
№ 31 — ст. м. «Лук’янівська» — ст. м. «Почайна»;
№ 47 — ст. м. «Мінська» — вул. Олександра Архипенка — ст. м. «Почайна»;
№ 50 — пл. «Либідська» — пл. «Дарницька».
Тимчасові автобуси
Для перевезення пасажирів на проблемних ділянках запустили автобусні маршрути:
Дублери трамваїв:
№ 28-Т — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;
№ 4-Т — вул. Милославська — ст. «Райдужна»;
№ 29-Т — ст. м. «Бориспільська» — пл. «Дарницька».
Дублери тролейбусів:
№ 50-ТРК — вул. Милославська — пл. «Дарницька»;
№ 37-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;
№ 30-ТР, 31-ТР — вул. Милославська — ст. м. «Почайна»;
№ 29-ТР — пл. «Дарницька» — зал. ст. «Куренівка».
Нагадаємо, ДТЕК оновив інформацію про графіки відключень у столиці. Правий берег Києва переходить на стабілізаційні графіки, тоді як на лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.