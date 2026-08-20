Надзвичайний рівень загрози: мешканців Київщини попередили про небезпечне погодне явище

Лісова пожежа / Ілюстративне фото / © Associated Press

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У період від 21 до 23 серпня на території Київської області та в самій столиці утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Сухі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та стрімкого розповсюдження вогню в екосистемах за наявності найменшого джерела відкритого займання.

Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз пожежної небезпеки по Київській області на 21-23 серпня / © Укргідрометцентр

Загроза для екосистем Київщини

Згідно з опублікованою прогностичною картою, у зоні найвищого, «червоного» ризику опинилася практично вся область. Надзвичайна пожежна небезпека загрожує безпосередньо Києву, а також Чорнобилю, Тетереву, Фастову, Білій Церкві, Миронівці, Борисполю, Баришівці та Яготину.

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Рятувальники та синоптики вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі. Розведення багать, кинутий недопалок чи спалювання сухостою можуть миттєво спровокувати екологічну катастрофу, яка знищить гектари лісів.

Пожежна небезпека в Україні

Варто зазначити, що найближчими днями майже по всій території країни утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Протягом 18–20 серпня критична ситуація з імовірністю займання екосистем фіксується у більшості центральних, південних, східних та північних регіонів України.

Як свідчить карта Укргідрометцентру, переважна частина нашої держави наразі забарвлена у тривожний червоний колір. Винятком стали лише західні регіони: Волинська, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області залишаються у безпечній зеленій зоні, де ризик виникнення пожеж наразі відсутній.

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