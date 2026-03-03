"Нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть": Кличко відреагував на заяву Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко / © Associated Press

Між центральною та столичною владою розгорівся новий публічний конфлікт щодо підготовки Києва до наступної зими. Мер міста Віталій Кличко обурився тим, що уряд відмовився фінансувати столичний план стійкості, натякнувши на політичні мотиви такого рішення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Відмова у фінансуванні та політичний тиск

За словами мера, столиця вчасно подала всі необхідні пропозиції до Міністерства розвитку громад та територій, залучивши до роботи експертів енергетичної галузі. Однак урядовці дали чітко зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть ані фінансово, ані законодавчо. Столицю просто не включили в загальний державний бюджет допомоги містам.

Крім того, очільника міста обурив підхід до затвердження документів. Він звернув увагу на те, що плани стійкості інших міст підписують голови військових адміністрацій, тоді як у Києві, який теж має свою МВА, це змушують робити мера, що вимагає додаткового ухвалення міською радою. Кличко назвав це «особливим» ставленням та відвертим втручанням політичних мотивів.

«Варіанти, що і як ми будемо робити в цій ситуації, як будемо коригувати ті плани, які сформували, зараз оперативно опрацьовуємо», — зазначив посадовець.

Позиція Володимира Зеленського

Зі свого боку президент України в розмові із журналістами наголосив, що відповідальність за підготовку до зими повністю лежить на керівниках міст і громад. Володимир Зеленський вважає, що мери повинні особисто підписуватися під конкретними планами та забезпечувати їхнє виконання завчасно. Відповідаючи на запитання про наслідки для мера Києва, президент зазначив, що вони будуть «в межах чинного законодавства».

Президент також навів як приклад Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро та Київську область. За його словами, там уже демонструють ефективну координацію між обласною та міською владою у питаннях децентралізованої енергетики, тож столиці варто перейняти цей успішний досвід.

Київ без плану на зиму

Напередодні після засідання Ради національної безпеки і оборони України Володимир Зеленський заявив, що Київ досі не підготував план стійкості на наступну зиму. Саме на цьому засіданні були затверджені плани для всіх регіонів та обласних центрів країни, за винятком столиці.

За словами президента, під час засідання РНБО заслухали доповіді від представників усіх областей та найбільших міст. Зеленський підкреслив, що Київ виявився не готовим до проходження цієї зими, і закликав столичну владу виправити ситуацію до наступного опалювального сезону, виконавши всі поставлені завдання.