У Києві б’ють на сполох через критичний стан мосту Патона: що з ним не так

Міст Патона

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння науковців. Фахівці попереджають: споруда потребує невідкладних рішень, адже її залишковий ресурс фактично вичерпано.

Про це розповів академік НАН України, перший віцепрезидент Академії Вячеслав Богданов.

Мости в Україні працюють з перевантаженням

За даними Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, в Україні експлуатується понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів. Значна частина з них працює в умовах перевантаження.

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона. / © Національна академія наук України

Фахівці зазначають, що якщо залізничні мости перебувають під постійним технічним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки. Крім того, в країні фактично відсутня єдина система технічного нагляду за такими об’єктами.

Складна ситуація у Києві

За результатами обстежень мостових переходів столиці:

Дарницький міст визнано працездатним;

Північний та Південний — обмежено працездатними;

міст Метро і міст Патона — непрацездатними (аварійними).

При цьому аварійний статус міст Патона має ще з 2017 року.

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона. / © Національна академія наук України

Критичні пошкодження конструкцій

Найбільше занепокоєння викликає саме стан мосту Патона. Останні обстеження зафіксували:

критичну корозію несівних елементів;

значні пошкодження головних і поперечних балок;

тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок.

За словами фахівців, метал поперечних балок, на яких тримаються плити проїзної частини, вже майже повністю зруйнований корозією. Наразі транспорт рухається переважно завдяки відносно стабільному стану головних балок.

Втім науковці попереджають: корозійні процеси стають дедалі менш прогнозованими, а залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.

Бюрократія гальмує ремонт

Попри те, що ще 2018 року Київська міська влада визначила “Київавтодор” замовником реконструкції, тендери на проєктування тричі скасовували у 2020–2021 роках.

У той час як ремонт мосту Метро вже розпочали, міст Патона фактично залишається без необхідних робіт.

Історична спадщина під загрозою

Міст Патона — це не лише важлива транспортна артерія між лівим і правим берегами Дніпра. Це перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда, символ української інженерної школи та об’єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією ХХ століття.

На початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Науковці НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Український інститут сталевих конструкцій заявили про готовність надати експертну підтримку.

Фахівці наголошують: питання відновлення мосту давно перезріло і потребує системного державного рішення.

