Не лише світло: у Києві попереджають про можливе відключення гарячої води
У Дарницькому районі Києва розглядають можливість тимчасового відключення гарячої води через пошкодження енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.
У Києві можуть тимчасово припинити гаряче водопостачання в окремих житлових будинках. Відповідне звернення Дарницької районної державної адміністрації надіслано керівникам керуючих компаній, які обслуговують житловий фонд району.
Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
У документі зазначається, що через масовані ракетні та дронові удари з боку Росії в Дарницькому районі, а також унаслідок пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, виник дефіцит теплових і енергетичних потужностей.
У зв’язку з цим районна влада посилається на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Київської міської державної адміністрації від 22 та 25 січня 2026 року. Ці документи передбачають додаткові заходи для стабілізації енергосистеми міста.
Керуючим компаніям запропоновано спільно з КП “Київтеплоенерго” та ТОВ “Євро-Реконструкція” організувати роботи з тимчасового відключення послуги гарячого водопостачання.
Наразі йдеться саме про підготовчі заходи, а рішення щодо конкретних будинків ухвалюватимуть з урахуванням ситуації з енергозабезпеченням.
Нагадаємо, енергетики відновили графіки подачі електроенергії у Київській області. Мешканців закликають раціонально використовувати потужні електроприлади, коли з’являється світло.