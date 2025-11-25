- Дата публікації
Обстріл Києва залишив місто без частини маршруток: які лінії працюють із перебоями
Через ранковий обстріл Києва 25 листопада тимчасово зменшено випуск маршрутних таксі. Пошкоджено близько 70 одиниць транспорту, деякі маршрути працюють з обмеженнями.
У столиці суттєво скоротився випуск маршрутних таксі через ранковий обстріл 25 листопада.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, під час атаки пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу.
Тимчасові зміни можуть вплинути на маршрути: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.
Перевізники вже працюють над відновленням роботи та пообіцяли в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на маршрутах.
Попри це переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних ліній працює у штатному режимі. Ситуація контрольована, служби оперативно реагують на всі виклики.
У Департаменті просять мешканців міста враховувати обмеження під час планування поїздок та слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах КМДА.
Нагадаємо, в Києві кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки збільшилася до семи, а кількість постраждалих зросла до 20. Семеро з них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, зокрема одна дитина.