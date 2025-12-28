Опалення в Києві після атак РФ: чи залишились райони без тепла

У Києві відновили теплопостачання / © pexels.com

У Києві відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель після перебоїв через нічну атаку 27 грудня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За інформацією КМДА, роботи з відновлення теплопостачання тривали півтори доби. Вже подали тепло в понад 3,5 тисяч будівель, включно з житловими багатоповерхівками, дитячими садками та лікарнями.

В адміністрації наголосили, що відновлювальні роботи продовжуються у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію та забезпечити безперебійну подачу тепла у всі райони міста.

Місцеві жителі отримують інформацію про стан теплопостачання через офіційні канали КМДА та служби комунальних підприємств.

Нагадаємо, у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки.