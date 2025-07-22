Момент падіння будівельного крану / © pixabay.com

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У Києві під час негоди 22 липня обвалився величезний будівельний кран. За попередніми даними, це сталося на вулиці Глибочицькій.

Момент падіння крану зафіксували жителі Києва.

На кадрах відео можна побачити, як довжелезний будівельний кран розламався на декілька частин під тиском вітру. А його шматки летять просто поміж будинків.

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Дата публікації 18:24, 22.07.25 Кількість переглядів 21 У Києві впав будівельний кран прямо між будинками

Вдень 22 липня буревій вирує у столиці. Він також зносить дерева й обриває дроти електромереж. Майдан Незалежності опинився під зливою. Вода заливає головну вулицю Києва, повідомляють містяни.

Нагадаємо, окрім Києва у вівторок, 22 липня, негода вирувала і в низці областей України. Грози та штормове попередження через негоду оголошено в декількох регіонах.

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