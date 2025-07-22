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ТСН у соціальних мережах

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Під час буревію у Києві обвалився будівельний кран — уламки летіли поміж будинків (відео)

Довжелезний будівельний кран на очах містян розламався, як олівець, під тиском вітру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Під час буревію у Києві обвалився будівельний кран — уламки летіли поміж будинків (відео)

Момент падіння будівельного крану / © pixabay.com

У Києві під час негоди 22 липня обвалився величезний будівельний кран. За попередніми даними, це сталося на вулиці Глибочицькій.

Момент падіння крану зафіксували жителі Києва.

На кадрах відео можна побачити, як довжелезний будівельний кран розламався на декілька частин під тиском вітру. А його шматки летять просто поміж будинків.

Вдень 22 липня буревій вирує у столиці. Він також зносить дерева й обриває дроти електромереж. Майдан Незалежності опинився під зливою. Вода заливає головну вулицю Києва, повідомляють містяни.

Нагадаємо, окрім Києва у вівторок, 22 липня, негода вирувала і в низці областей України. Грози та штормове попередження через негоду оголошено в декількох регіонах.

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