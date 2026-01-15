Під ударами – домівки людей: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину

Наслідки обстрілів Київщини / © ДСНС

Реклама

У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська знову завдали удару по Київській області. У Бучанському районі пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків – у помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Постраждалим мешканцям уже надають допомогу.

Про наслідки атаки повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, під ударом опинилися мирні населені пункти.

Реклама

“Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста – мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій”, – наголосив він.

Калашник також зазначив, що влада працює спільно з громадами та партнерами, аби допомогти людям, чиї оселі зазнали руйнувань.

“Усім людям, чиї домівки постраждали, вже надається необхідна допомога. Ми працюємо над цим разом із місцевою владою та за підтримки міжнародних партнерів”, – сказав очільник ОВА.

Начальник КОВА закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Реклама

Нагадаємо, російська армія активізувала повітряні удари в напрямку столиці, використовуючи новий тип озброєння – реактивні безпілотники. Українським захисникам вдалося перехопити всі запущені апарати.