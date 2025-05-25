- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 2 хв
Походження Києва: історики розповіли про дві версії
А хрестили киян у річці Почайній — притоці Дніпра.
За версіями дослідників, історичний Київ почався з Подолу чи зі Старокиївської гори. Обидві ці території мають право на життя та вважатися початком столиці України.
Про це йшлося в інтерв’ю для “РБК-Україна” науковиці Музею історії Києва Наталії Пінчук.
«Ті, хто досліджують Поділ, кажуть, що Київ почався звідти. Інші — що з верхнього міста, зокрема Старокиївської гори, де нині Музей історії України», — розповіла вона.
Дослідниця нагадала, що Поділ був торгівельним центром Києва. Там розташовувався великий порт, а на Поштовій площі археологи знайшли залишки вулиці часів Київської Русі.
Верхнє місто — адміністративний і духовний осередок. А парадним входом слугували Золоті ворота, зведені ХІ ст. Назву пов’язують із Константинополем, золотомитом або позолоченою церквою над брамою.
Цікаво, що хрестили киян, згідно з літописами, у річці Почайній — притоці Дніпра. Вона досі існує, хоч і переважно під землею. Побачити її можна біля сучасної станції метро «Почайна».
«Під землею ще чимало таємниць. Розкопки тривають, і попереду багато відкриттів», — розповіла науковиця.
Нагадаємо, 25 травня — День Києва. Його зазвичай відзначають, коли столиця наповнюється ароматом цвіту знаменитих каштанів.
Читайте також