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ТСН у соціальних мережах

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Походження Києва: історики розповіли про дві версії

А хрестили киян у річці Почайній — притоці Дніпра.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Походження Києва: історики розповіли про дві версії

Як з’явився Київ / © Pexels

За версіями дослідників, історичний Київ почався з Подолу чи зі Старокиївської гори. Обидві ці території мають право на життя та вважатися початком столиці України.

Про це йшлося в інтерв’ю для “РБК-Україна” науковиці Музею історії Києва Наталії Пінчук.

«Ті, хто досліджують Поділ, кажуть, що Київ почався звідти. Інші — що з верхнього міста, зокрема Старокиївської гори, де нині Музей історії України», — розповіла вона.

Дослідниця нагадала, що Поділ був торгівельним центром Києва. Там розташовувався великий порт, а на Поштовій площі археологи знайшли залишки вулиці часів Київської Русі.

Верхнє місто — адміністративний і духовний осередок. А парадним входом слугували Золоті ворота, зведені ХІ ст. Назву пов’язують із Константинополем, золотомитом або позолоченою церквою над брамою.

Цікаво, що хрестили киян, згідно з літописами, у річці Почайній — притоці Дніпра. Вона досі існує, хоч і переважно під землею. Побачити її можна біля сучасної станції метро «Почайна».

«Під землею ще чимало таємниць. Розкопки тривають, і попереду багато відкриттів», — розповіла науковиця.

Нагадаємо, 25 травня — День Києва. Його зазвичай відзначають, коли столиця наповнюється ароматом цвіту знаменитих каштанів.

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