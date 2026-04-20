Підозрілий предмет у гімназії Києва: що відбувається на Осокорках
У Києві на Осокорках у школі евакуювали дітей через підозрілий предмет. На місці працюють фахівці.
У Києві на Осокорках у молодшій школі гімназії «Київська Русь» виявили підозрілий предмет, після чого всіх дітей евакуювали.
Про це повідомляють очевидці з місця події, передає кореспондент ТСН.ua.
За наявною інформацією, учнів вивели до підземного паркінгу. Від 14:00 до будівлі школи нікого не пускають.
Ймовірно, на місці працюють піротехнічні служби, які перевіряють знахідку. Інші деталі наразі уточнюються.
Нагадаємо, наприкінці березня Україною прокотилася хвиля повідомлень про начебто замінування адміністративних будівель і шкіл у семи областях. На локаціях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та патрульні.