Після атаки на Київ у частини містян зник інтернет: що сталося з дата-центрами

Відключення інтернету / © ТСН

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У Києві після ворожої атаки виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів.

Про проблеми зі зв’язком повідомили «Павутина» та UTELS.

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У Києві після ворожої атаки виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. / © ТСН

У «Павутині» заявили про масштабну аварію через пошкодження одного з дата-центрів. Унаслідок цього частина абонентів може залишатися без інтернету.

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Фахівці провайдера вже працюють над відновленням мережі.

Про аналогічні проблеми повідомили й в UTELS. За даними компанії, під час атаки було пошкоджено дата-центр у Києві, де розміщене основне обладнання провайдера.

Наразі обладнання знеструмлене, тому в частини абонентів можливі перебої зі зв’язком або повна відсутність послуг.

Аварійні бригади UTELS вже працюють на місці та відновлюють обладнання і мережу. Обидва провайдери закликали абонентів поставитися до ситуації з розумінням.

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Водночас волонтер Сергій Стерненко закликав киян заздалегідь подбати про резервні засоби зв’язку — зокрема Starlink або інші альтернативні рішення, які можна придбати також спільно з ОСББ.

“Мета росіян – не тільки бити по енергетиці столиці, а й зруйнувати усі АЗС, датацентри провайдерів та операторів. Зараз ще є час подбати про забезпечення себе усім необхідним”, – написав волонтер.

Атака на Київ 23 вересня — що відомо

Зранку 23 вересня Київ перебуває під атакою безпілотників. У столиці лунали сирени та вибухи, зафіксовано низку влучань. За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро постраждали, четверо з них перебувають у лікарнях.

У Голосіївському районі БпЛА впали на дах нежитлової будівлі, територію об’єкта транспортної інфраструктури та чотириповерховий бізнес-центр.

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У Солом’янському районі пошкоджено будівлю магазину, а також зафіксовано влучання БпЛА у дев’ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

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