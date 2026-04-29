Одіозного ректора КНУ звільнили, але не через секс-скандал: що відомо про відставку Бугрова

Володимир Бугров

Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка через завершення п’ятирічного контракту. Попри це він заявив, що планує знову балотуватися на посаду керівника вишу.

Про це Бугров повідомив у коментарі для «УП. Життя».

Контракт Володимира Бугрова завершився 29 квітня 2026 року. Тепер у КНУ мають провести вибори ректора. Конкурс на посаду оголосили ще в березні.

У соцмережах водночас почали писати, що Бугров нібито не зможе брати участь у виборах через справу про недостовірне декларування, у якій його визнали винним. Сам ексректор це заперечує та стверджує, що юридичних підстав для заборони немає.

За його словами, закон розрізняє «корупційне правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з корупцією». Він заявив, що його визнали винним саме у другому випадку, а за недостовірне декларування призначили штраф у 17 тисяч гривень.

«Я не погоджуюся, що воно недостовірне, тому надалі вживатиму заходів у правовій площині. В Законі України про вищу освіту зазначено, що посаду ректора не може займати людина, притягнута до відповідальності саме через корупційне порушення. Тому я маю право балотуватися», — сказав Бугров.

Він також підтвердив, що має намір брати участь у наступних виборах ректора КНУ.

Що відомо про скандал із Бугровим

Ім’я Володимира Бугрова раніше неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

13 березня 2026 року «Українська правда» опублікувала матеріал, у якому одна з колишніх студенток розповіла, що офіційна сторінка Бугрова в Instagram нібито «лайкала» відверті фото її однокурсниці.

Крім того, ще на зламі 2021–2022 років в анонімному Telegram-каналі «Бугров-leaks» з’явилися листування еротичного характеру. У них чоловік, схожий на ректора, нібито домовлявся про інтимні зустрічі зі студентками та обмінювався відвертими фото.

Одна зі студенток, яка згадувалася у цих листуваннях, не підтвердила «Українській правді» їхню правдивість.

На тлі цих скандалів під стінами головного корпусу КНУ проходили студентські протести. Учасники акцій вимагали від керівництва університету публічних пояснень та закликали відсторонити Бугрова від посади на час розслідування.

Під час мітингів студенти скандували «КНУ — не бордель», «Бугров — на експертизу» та «Чуй студентство або йди».

Також раніше правоохоронні органи повідомили про ліквідацію великої корупційної схеми в Київському університеті культури. Тоді йшлося про розкрадання бюджетних грошей в особливо великих розмірах, а однією із ключових фігур кримінального провадження став багаторічний очільник вишу Михайло Поплавський.

