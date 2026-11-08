Північний міст у Києві знову відкривають, але є обмеження: що повідомив Кличко

Північний міст

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У Києві сьогодні частково відновлюють рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. Проїзд дозволять не всім транспортним засобам, а кількість доступних смуг залежатиме від напрямку руху.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, науковці завершили технічне обстеження мосту. За результатами перевірки рух вирішили відновити, однак із тимчасовими обмеженнями.

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Як працюватиме Північний міст

Рух мостом організують за такою схемою:

З лівого на правий берег — одна смуга, виключно для пасажирського транспорту.

З правого на лівий берег — дві смуги для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Крім того, Північним мостом відновлять рух автобусів.

Що зміниться на мосту Патона

Водночас столичні фахівці працюють над можливістю запровадження реверсивного руху на мосту Патона. Таке рішення планують реалізувати найближчими днями, щоб збільшити пропускну здатність переправи.

«Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади», — зазначив Кличко.

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Поки що точну дату початку реверсивного руху на мосту Патона не оголошено.

Чому закрили Північний міст у Києві

Нагадаємо, вранці 7 листопада Північний міст у Києві повністю перекрили після нічної російської атаки. Під час балістичного обстрілу ракети влучили в переправу, пошкодивши дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередавання.

Через закриття мосту в обох напрямках столичні автобуси № 21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР та 47-ТР тимчасово змінили маршрути. Частину транспорту спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

На пошкодженій споруді працювали фахівці, які ліквідовували наслідки атаки та проводили технічне обстеження для визначення можливості відновлення руху.

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