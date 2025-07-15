Побачення в Києві обернулося заявою про зникнення $50 тисяч: деталі від поліції

Дівчина викрала майже 50 тисяч доларів / © Головне управління національної поліції Київської області

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У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка під час першої зустрічі з новим знайомим викрала в нього майже 50 тисяч доларів.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину. / © Головне управління національної поліції Київської області

За даними поліції, після спільного відпочинку та вживання алкоголю чоловік заснув, а дівчина скористалася моментом і витягла готівку з його сумки.

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33-річний потерпілий звернувся до поліції Солом’янського району, і вже за кілька годин оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Під час обшуку у неї вилучили значну частину викраденої суми, а також готівку у гривнях.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ — крадіжка в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку та жінці, які обдурювали родичів зниклих безвісти й полонених військових. 38-річний чоловік та його 39-річна спільниця обіцяли надати інформацію про долю бійців і внести їх до списків на обмін, вимагаючи за це гроші.