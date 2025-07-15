ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

Побачення в Києві обернулося заявою про зникнення $50 тисяч: деталі від поліції

У Києві після побачення з новою знайомою чоловік виявив зникнення $50 тисяч. Поліція затримала підозрювану й вилучила частину грошей.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дівчина викрала майже 50 тисяч доларів

Дівчина викрала майже 50 тисяч доларів / © Головне управління національної поліції Київської області

У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка під час першої зустрічі з новим знайомим викрала в нього майже 50 тисяч доларів.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину. / © Головне управління національної поліції Київської області

У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину. / © Головне управління національної поліції Київської області

За даними поліції, після спільного відпочинку та вживання алкоголю чоловік заснув, а дівчина скористалася моментом і витягла готівку з його сумки.

33-річний потерпілий звернувся до поліції Солом’янського району, і вже за кілька годин оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Під час обшуку у неї вилучили значну частину викраденої суми, а також готівку у гривнях.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ — крадіжка в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку та жінці, які обдурювали родичів зниклих безвісти й полонених військових. 38-річний чоловік та його 39-річна спільниця обіцяли надати інформацію про долю бійців і внести їх до списків на обмін, вимагаючи за це гроші.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie