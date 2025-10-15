ТСН у соціальних мережах

Побутова сварка обернулася вбивством: на Київщині чоловік до смерті побив співмешканку

У Ржищеві на Обухівщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Київщини затримала зловмисника

Поліція Київщини затримала зловмисника / © Національна поліція Київської області

У місті Ржищів на Київщині 48-річний чоловік до смерті побив свою співмешканку.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Трагедія сталася після сварки між цивільним подружжям. Під час конфлікту чоловік наніс 47-річній жінці численні удари руками та ногами. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше у столиці поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який видавав себе за мольфара та виманював у людей гроші. Він обіцяв “зняти порчу” і знайти зниклих родичів в соцмережах.

