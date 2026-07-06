Погода різко погіршиться: на Київщині прогнозують сильні пориви вітру

Вітер / © pixabay.com

Реклама

На території Київської області 6 липня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня на Київщині очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Реклама

Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Такий рівень означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, транспорту та об’єктів інфраструктури.

Жителям області варто бути обережними на вулиці, не залишати автомобілі під деревами та рекламними конструкціями, а також уникати перебування поблизу ліній електропередач.

Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

Реклама

Новини партнерів