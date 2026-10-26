Погода різко зміниться: що принесе антициклон Києву наприкінці жовтня

Погода в Києві / © ТСН

Реклама

У Києві та Київській області з 27 до 31 жовтня очікується спокійна погода без істотних опадів. Регіон перебуватиме під впливом поля високого тиску від потужного антициклону.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Реклама

Синоптики пояснюють, що атмосферні фронти оминатимуть Київщину, тому дощів найближчими днями не прогнозують. Водночас через високу вологість окремі хмари подекуди можуть приносити мряку.

Реклама

Вітер переважатиме північно-східний, помірної швидкості.

Температура залишатиметься комфортною для кінця жовтня. По Київській області вночі прогнозують 3–8° тепла, а 27 жовтня — 5–10°. Вдень повітря прогріватиметься до 10–15°, а 30–31 жовтня — до 8–13°.

У Києві вночі очікується 6–8° тепла, вдень — 10–12°. При цьому 27 жовтня температура буде приблизно на два градуси вищою як уночі, так і вдень.

Таким чином, завершення жовтня у столиці та області мине переважно без дощів і різких температурних коливань.

Реклама

Погода в Україні 26 жовтня

26 жовтня на більшій частині України очікується хмарна та дощова погода. На заході місцями прогнозують значні опади, а в Карпатах — мокрий сніг.

У північних і центральних областях пройдуть невеликі дощі, тоді як на півдні та сході переважно буде без опадів. Найвищу температуру вдень прогнозують у південних областях — до +16°.

У Києві буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ.

Новини партнерів